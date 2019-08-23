2019-08-23T11:40:24+03:00
Общество

На Южном Урале создается региональный Фонд защиты прав дольщиков

На заседании областного правительства поддержан проект создания новой структуры
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Алексей Текслер: "План есть по каждому дому, мы понимаем, как будем решать задачи по дольщикам". Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер: "План есть по каждому дому, мы понимаем, как будем решать задачи по дольщикам". Фото: gubernator74.ru
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Сейчас в нашей области 88 строительных компаний возводят более 250 домов. Их финансируют девять тысяч дольщиков.

В пятницу, 23 августа, на заседании правительства Челябинской области поддержан проект создания регионального Фонда защиты прав дольщиков. Его учредителем станет министерство строительства и инфраструктуры региона. Организация получит право использовать финансовые ресурсы федерального Фонда «Дом.рф» для окончания строительства проблемных домов, в которые вложены деньги дольщиков.

Как пояснил и. о. заместителя губернатора Сергей Шаль, финансирование строек будет идти по пропорции: 81% — федеральный фонд, 19% — региональная структура.

Как подчеркнул глава региона Алексей Текслер, есть понимание по достройке каждого проблемного объекта. Новая структура поможет решить копившиеся годами проблемы.

— Мы запускаем программу по тем домам, где застройщик отказался выполнять обязательства. Мы достроим эти объекты и предоставим жилье дольщикам через механизмы софинансирования. План есть по каждому дому, мы понимаем, как будем решать задачи по дольщикам, — сказал руководитель Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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