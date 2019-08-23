В Миассе рабочие завода «УралАЗ» могут перейти на четырехдневку

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-23T11:45:44+03:00

В Миассе автозавод может перейти на сокращенную рабочую неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Руководство Горьковского автозавода объявило сотрудникам предприятия о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Эта же мера, вероятно, коснется и другого завода, входящего в холдинг Олега Дерипаски, — автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области. Об этом пишет сайт «Курс дела».

Для подготовки к введению такой меры есть еще время. Ввод сокращенной рабочей недели планируется с 21 октября по 20 апреля 2020 года.

Причиной такого шага владельца «Группы «ГАЗ» стали введенные против российского холдинга американские санкции. На автомобильных производствах наблюдается нехватка комплектующих и снижение производственных показателей.

— Превентивная мера вводится с целью предотвращения массовых увольнений и сохранения рабочих мест, — заявило руководство предприятия. — На первоначальном этапе зарплата сотрудников будет сохранена. Однако в дальнейшем для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно, — пропорционально объему работ.

Автозавод «Урал» является основным градообразующее предприятием в Миассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU