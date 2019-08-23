В Миассе рабочие завода «УралАЗ» могут перейти на четырехдневку
Руководство Горьковского автозавода объявило сотрудникам предприятия о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Эта же мера, вероятно, коснется и другого завода, входящего в холдинг Олега Дерипаски, — автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области. Об этом пишет сайт «Курс дела».
Для подготовки к введению такой меры есть еще время. Ввод сокращенной рабочей недели планируется с 21 октября по 20 апреля 2020 года.
Причиной такого шага владельца «Группы «ГАЗ» стали введенные против российского холдинга американские санкции. На автомобильных производствах наблюдается нехватка комплектующих и снижение производственных показателей.
— Превентивная мера вводится с целью предотвращения массовых увольнений и сохранения рабочих мест, — заявило руководство предприятия. — На первоначальном этапе зарплата сотрудников будет сохранена. Однако в дальнейшем для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно, — пропорционально объему работ.
Автозавод «Урал» является основным градообразующее предприятием в Миассе.
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