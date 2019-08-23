2019-08-23T11:55:53+03:00
Происшествия

В Пласте арестован водитель BMW Х5, задавивший 14-летнего подростка

49-летний водитель, сбивший мальчишку, был пьян
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Пресс-служба ГУ МВД сообщает:

— Авария произошла 13 августа в Пласте. Водитель, управляя автомобилем БМВ Х5, в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на 14-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

От сильного удара мальчишку отбросило на несколько метров. Со множеством травм и разбитой головой его привезли в больнице. Там он умер...

Виновник аварии арестован. Возбуждено уголовное дело. По новому закону ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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