В Пласте арестован водитель BMW Х5, задавивший 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-23T11:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба ГУ МВД сообщает:

— Авария произошла 13 августа в Пласте. Водитель, управляя автомобилем БМВ Х5, в состоянии опьянения, не справился с управлением и наехал на 14-летнего пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

От сильного удара мальчишку отбросило на несколько метров. Со множеством травм и разбитой головой его привезли в больнице. Там он умер...

Виновник аварии арестован. Возбуждено уголовное дело. По новому закону ему грозит до 12 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU