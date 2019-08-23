2019-08-23T12:27:39+03:00
Общество

В Челябинске начальник Комитета по имуществу и земельным отношениям написал заявление об увольнении

Градоначальница Наталья Котова отставки Сергея Чигинцева не приняла
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске не подписали заявление об увольнении крупному чиновнику.В Челябинске не подписали заявление об увольнении крупному чиновнику.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 23 августа, руководитель городского Комитета по имуществу и земельным отношениям Сергей Чигинцев подал заявление об отставке. Однако глава города Наталья Котова подчиненного не уволила. Потому с сегодняшнего дня руководитель городского КУИЗО в отпуске.

Сейчас в мэрии работают ревизоры городской и областной Контрольно-счетной палаты. Такое распоряжение дал руководитель региона Алексей Текслер. Проверяются контракты, договоры за последние годы. Уже проверена деятельность МКУ «Городская среда» и МАУ «Городской сад им. Пушкин», руководители которых уволены.

Кстати, КУИЗО администрации Челябинска управляет, владеет и распоряжается муниципальным имуществом - недвижимостью и землей, которую сдает в аренду или выставляет на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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