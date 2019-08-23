В Челябинске начальник Комитета по имуществу и земельным отношениям написал заявление об увольнении
В пятницу, 23 августа, руководитель городского Комитета по имуществу и земельным отношениям Сергей Чигинцев подал заявление об отставке. Однако глава города Наталья Котова подчиненного не уволила. Потому с сегодняшнего дня руководитель городского КУИЗО в отпуске.
Сейчас в мэрии работают ревизоры городской и областной Контрольно-счетной палаты. Такое распоряжение дал руководитель региона Алексей Текслер. Проверяются контракты, договоры за последние годы. Уже проверена деятельность МКУ «Городская среда» и МАУ «Городской сад им. Пушкин», руководители которых уволены.
Кстати, КУИЗО администрации Челябинска управляет, владеет и распоряжается муниципальным имуществом - недвижимостью и землей, которую сдает в аренду или выставляет на продажу.
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