В Еманжелинске мать, по чьей вине погибли дети, освободили от наказания

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-23T12:04:31+03:00

Суд признал , что она лишь косвенно виновата в трагедии

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Трагический случай произошел в частном доме в феврале этого года. Перед сном мать включила горелку в газовой печи. Печь оказалась неисправной. Ночью угарный газ заполонил всю комнату. Надышавшись им погибли два ребенка — 10 и 14 лет. А их мать попала с отравлением в больницу.

— Собственница дома должна была содержать отопительную систему в исправном состоянии, но не отремонтировала ее вовремя, — гвоорят в пресс-службе Еманжелинского суда. — Суд признал и то, что мать не предвидела наступление трагедии.

Дело было закрыто по примирению сторон. Женщину освободили в зале суда.

КСТАТИ

— По правилам пожарной безопасности перед отопительным сезоном хозяева частных домов обязаны проверить и привести в порядок печи и другое отопительное оборудование, — напомнили в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU