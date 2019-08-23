В Еманжелинске мать, по чьей вине погибли дети, освободили от наказания
Трагический случай произошел в частном доме в феврале этого года. Перед сном мать включила горелку в газовой печи. Печь оказалась неисправной. Ночью угарный газ заполонил всю комнату. Надышавшись им погибли два ребенка — 10 и 14 лет. А их мать попала с отравлением в больницу.
— Собственница дома должна была содержать отопительную систему в исправном состоянии, но не отремонтировала ее вовремя, — гвоорят в пресс-службе Еманжелинского суда. — Суд признал и то, что мать не предвидела наступление трагедии.
Дело было закрыто по примирению сторон. Женщину освободили в зале суда.
КСТАТИ
— По правилам пожарной безопасности перед отопительным сезоном хозяева частных домов обязаны проверить и привести в порядок печи и другое отопительное оборудование, — напомнили в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU