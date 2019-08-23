2019-08-23T22:25:06+03:00
Происшествия

В Челябинске мотоцикл с двумя людьми врезался в кроссовер

На водителе и пассажирке не было никакой защиты
Ольга АНТОНОВА
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--Фото: Сергей ГАПОН
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Челябинец Кирилл Кожевников стал свидетелем жуткой аварии в Ленинском районе, случившейся вечером 23 августа у дома № 130 по ул. Дзержинского.

— Последнее желание купить спортивный байк отбила страшная авария, случившаяся прямо на глазах на улице Дзержинского. Спортивный мотоцикл с молодым человеком и его девушкой нарушили правила, развернувшись через двойную сплошную, где их протаранила встречная машина — Тойота РАВ4. Жуткие кадры. Парень еле шевелится. Девушка пытается встать и идти, но не может. Никаких средств защиты не было. Кинулись звонить в экстренные службы, счет ведь может идти на минуты и слышу одно и то же: «Все операторы заняты». Впрочем, знакомый сообщил, что медики «скорой» быстро выехали на место ДТП.

— Пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Мотоциклом управлял мужчина 1980 года рождения. Его пассажирка — девушка 1998 года рождения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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