Сергей Ковалев победил Энтони Ярда в Челябинске

24 Авг. 22:34 2019-08-24T22:38:20+03:00

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24 августа в Челябинске состоялся бой британца Энтони Ярда и российского боксера Сергея Ковалева. Спортсмены бились за право надеть пояс чемпиона мира по версии WBO. По итогам 11 раундов победу одержал Сергей Ковалев. Ярд упал в этом раунде два раза, после чего рефери остановил бой.

Поединок состоялся в арене «Трактор». Бой начался активно, контактно. Ярд был быстрее и в какой-то момент начал давить Ковалева. В какой-то момент казалось, что Сергей может упасть. Однако россиянин выстоял и в 11-м раунде два раза сбил англичанина с ног.

Ранее Ярд провел 18 боев в профессиональной карьере. 17 из них он завершил нокаутом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727895" frameborder="0"></iframe> Выход Ковалева..Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU