Жители Челябинской области нашли в лесу чернику размером с пол-ладони
Две огромные темно-синие ягоды сорвала в лесу жительница Миасса. Они едва умещаются на ладони. Своей находкой девушка похвалилась в городском паблике во «ВКонтакте».
Гигантская черника очень удивила пользователей.
— В Чернобыле собирали?
— Руки лилипута?
— Может, ребенок держит?
На прошлой неделе житель Челябинска нашел на своем огороде шестикилограммовый гриб-дождевик. Но кто-то стащил его с участка. Челябинец сначала подумал, что отыскал трюфель, даже заявил о пропаже в полицию. Но позже узнал, что это всего лишь дождевик-переросток и забрал заявление.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU