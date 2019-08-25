2019-08-25T16:17:34+03:00
Общество

Жители Челябинской области нашли в лесу чернику размером с пол-ладони

Фото гигантских ягод выложили в соцсети
Валентина ВАГАНОВА
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Ну и вымахали! Фото: «Инцидент Миасс»/vk.comНу и вымахали! Фото: «Инцидент Миасс»/vk.com
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Две огромные темно-синие ягоды сорвала в лесу жительница Миасса. Они едва умещаются на ладони. Своей находкой девушка похвалилась в городском паблике во «ВКонтакте».

Гигантская черника очень удивила пользователей.

— В Чернобыле собирали?

— Руки лилипута?

— Может, ребенок держит?

На прошлой неделе житель Челябинска нашел на своем огороде шестикилограммовый гриб-дождевик. Но кто-то стащил его с участка. Челябинец сначала подумал, что отыскал трюфель, даже заявил о пропаже в полицию. Но позже узнал, что это всего лишь дождевик-переросток и забрал заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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