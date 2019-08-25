В Курганской области браконьеры вырубили деревья на 2,5 млн рублей
В Шумихинском районе полицейские поймали «черных лесорубов». Они срубили на территории местного лесничества 130 сосен и 21 березу. Общий объем срубленных деревьев составил более 120 кубометров.
Браконьеров задержали на месте преступления. По версии следствия, их нанял глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Зауралья.
Ущерб составил больше 2,5 млн рублей. Фото: УМВД России по Курганской области.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
Незаконно заготовленный лес изъяли. Материальный ущерб лесничеству составил более 2,5 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU