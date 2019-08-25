«Трактор» выиграл у «Металлурга» и стал победителем Мемориала Ромазана
Три матча. Одно поражение в овертайме от «Куньлуня» (3:4), победа над «Сибирью» (2:1), и сегодняшняя — над хозяевами турнира магнитогорским «Металлургом» с таким же счетом (2:1).
Матч с Магниткой стал решающим при определении победителя. Голы Лукаша Седлака и двукратного победителя Кубка Гагарина Сергея Конькова позволили «Трактору» победить и в матче и в турнире в целом.
Отметим, что недавно черно-белые завоевали еще один трофей, выиграв Кубок губернатора Челябинской области. Тогда в такой же решающей игре «Трактор» также переиграл «Металлург».
Напомним, уже 2 сентября «медведи» в Челябинске сыграют первый матч чемпионата КХЛ. Соперник — подмосковный «Витязь».
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