«Трактор» выиграл у «Металлурга» и стал победителем Мемориала Ромазана

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-25T17:51:05+03:00

Это уже второй победный предсезонный турнир черно-белых

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Три матча. Одно поражение в овертайме от «Куньлуня» (3:4), победа над «Сибирью» (2:1), и сегодняшняя — над хозяевами турнира магнитогорским «Металлургом» с таким же счетом (2:1).

Матч с Магниткой стал решающим при определении победителя. Голы Лукаша Седлака и двукратного победителя Кубка Гагарина Сергея Конькова позволили «Трактору» победить и в матче и в турнире в целом.

Отметим, что недавно черно-белые завоевали еще один трофей, выиграв Кубок губернатора Челябинской области. Тогда в такой же решающей игре «Трактор» также переиграл «Металлург».

Напомним, уже 2 сентября «медведи» в Челябинске сыграют первый матч чемпионата КХЛ. Соперник — подмосковный «Витязь».

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ИСТОЧНИК KP.RU