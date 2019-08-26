2019-08-26T05:43:59+03:00
Общество

В Челябинске построили жилье из газет

Горожане обсуждают фото, выложенное в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Шалаш из газет в Парковом. Фото: Павел Засов, vk.com/cheliabinsknetipШалаш из газет в Парковом. Фото: Павел Засов, vk.com/cheliabinsknetip
Изменить размер текста:

Жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске удивила палатка, сооруженная из палок и газет. Кто-то поставил ее в лесочке недалеко от многоэтажек. Фото опубликовал в группе «ВКонтакте» один из местных жителей.

— Когда решил съехать от родителей… — прокомментировала Ксения Галета.

— Экологично, но не практично, — заметила Светлана Бочарова.

— Да прикольно, мне нравится. В лесу летом вообще круто ночевать на свежем воздухе, — прокомментировал Евгений Гузугиев.

Скорее всего, домик соорудили местные ребята, чтобы играть в нем.

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые опасные экологические проблемы Челябинска
Эксперты подсчитали, кто в Челябинске получит самую высокую зарплату за август
В Челябинске отреставрировали огромные статуи на крыше театра оперы и балета
В Челябинске пройдет забег с собаками, чтобы помочь приюту
Пьяный бесправник насмерть сбил двух пенсионеров в Челябинской области
Пассажир ВАЗа пострадал в ДТП на Бродокалмакском тракте в Челябинске
На День города 2019 в Челябинск приедет Тимати
На Алом поле в Челябинске вытаптывают молодую траву
Жителей Челябинской области удивила маршрутка, в салоне которой растет мох
В Челябинске назначен новый вице-мэр по градостроительству
На набережной в центре Кургана обнаружили артиллерийский снаряд
«Родили ребенка — посади дерево»: житель Челябинской области предложил новую программу озеленения
Проводили лето: в Челябинске значительно похолодает уже с понедельника
Леди на мопеде: в Зауралье обсуждают гонщицу на каблуках
Вооруженный ножом житель Челябинской области ограбил офис микрозаймов в Крыму
В Челябинске пропал 36-летний житель
В Челябинске из-за ДТП с двумя легковушками образовалась серьезная пробка
«Как дикари»: подростки ради забавы погнули дорожный знак в Челябинске
«Назад в будущее»: житель Челябинской области купил завтрашний бублик
Житель Челябинска пойдет под суд за «минирование» вокзала
Автомобиль такси попал в массовое ДТП на пешеходном переходе в Челябинске
«Трактор» выиграл у «Металлурга» и стал победителем Мемориала Ромазана
Нападающий Артем Пеньковский уходит из «Трактора»
Жители Кургана спасли голубя с перевязанными лапками, запутавшегося в ветках
На кладбище в Челябинской области спиленные деревья повалили на могилы
В Курганской области браконьеры вырубили деревья на 2,5 млн рублей
Работники автостоянки в Челябинске приручили лесную белку