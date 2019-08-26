В Челябинске построили жилье из газет

СЕГОДНЯ 05:43 2019-08-26T05:43:59+03:00

Шалаш из газет в Парковом. Фото: Павел Засов, vk.com/cheliabinsknetip

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Жителей микрорайона «Парковый» в Челябинске удивила палатка, сооруженная из палок и газет. Кто-то поставил ее в лесочке недалеко от многоэтажек. Фото опубликовал в группе «ВКонтакте» один из местных жителей.

— Когда решил съехать от родителей… — прокомментировала Ксения Галета.

— Экологично, но не практично, — заметила Светлана Бочарова.

— Да прикольно, мне нравится. В лесу летом вообще круто ночевать на свежем воздухе, — прокомментировал Евгений Гузугиев.

Скорее всего, домик соорудили местные ребята, чтобы играть в нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU