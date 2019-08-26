Эксперты подсчитали, кто в Челябинске получит самую высокую зарплату за август

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-26T10:09:42+03:00

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Исследовательский центр портала Superjob.ru проанализировал самые выгодные вакансии августа в крупных городах России. По данным экспертов в Челябинске самую высокую зарплату получит директор по продажам спецтехники и сервису — от 150 тысяч рублей.

Фото: портал Superjob.ru

На второй строчке расположился руководитель направления продаж отопительного оборудования. Ему собираются заплатить от 80 тысяч рублей. На доход от 55 тысяч рублей может рассчитывать руководитель отдела продаж. На 3 тысяч рублей меньше предлагают заместителю руководителя службы трудовых отношений. А замыкает пятерку начальник отдела трубной продукции и качественного проката с зарплатой от 50 тысяч рублей.

В списке портала представлены 18 городов. Судя по рейтингу, Челябинск опережает Казань, Новосибирск, Самару и Уфу. В этих городах предполагаемая оплата труда немного ниже, чем в столице Южного Урала.

Зато гораздо больше, чем в Челябинске платят в Екатеринбурге. Там самую высокую зарплату получает директор фармацевтического предприятия — от 300 тысяч рублей. Ну и, конечно же, в Москве, где руководитель отдела мобильной разработки — заработал за август от 300 до 450 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU