Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетникам

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-26T12:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте Правительства Челябинской области опубликовано распоряжение об увеличении окладов бюджетников региона с 1 сентября 2019 года. Речь идет об областных государственных казенных учреждениях. Документ подписан исполняющим обязанности председателя Правительства Челябинской области Алексеем Текслером.

Как следует из документа, зарплаты вырастут на 4,3%. Документом рекомендовано главам муниципалитетов региона рассмотреть вопрос об увеличении с 1 сентября 2019 года размеров окладов работников муниципальных учреждений.

Напомним, в обращении к Законодательному Собранию глава региона подчеркнул, что несмотря на 12-й показатель по объему внутреннего регионального продукта, по инвестициям Южный Урал занимает лишь 18-е место, а по зарплатам — 36-е.

— В области сложился устойчивый промышленный костяк, был сделан прорыв в агропромышленном комплексе. Вместе с тем последние годы капитал уходит из региона. Речь идет о сотнях миллиардов рублей в год. Следствием этого стало замедление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных располагаемых доходов граждан, —отметил Алексей Текслер. — Ситуацию нужно изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU