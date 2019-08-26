2019-08-26T12:13:11+03:00
Общество

Алексей Текслер подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетникам

Заработная плата будет проиндексирована уже 1 сентября
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Учителям Челябинской области поднимут зарплату.Учителям Челябинской области поднимут зарплату.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте Правительства Челябинской области опубликовано распоряжение об увеличении окладов бюджетников региона с 1 сентября 2019 года. Речь идет об областных государственных казенных учреждениях. Документ подписан исполняющим обязанности председателя Правительства Челябинской области Алексеем Текслером.

Как следует из документа, зарплаты вырастут на 4,3%. Документом рекомендовано главам муниципалитетов региона рассмотреть вопрос об увеличении с 1 сентября 2019 года размеров окладов работников муниципальных учреждений.

Напомним, в обращении к Законодательному Собранию глава региона подчеркнул, что несмотря на 12-й показатель по объему внутреннего регионального продукта, по инвестициям Южный Урал занимает лишь 18-е место, а по зарплатам — 36-е.

— В области сложился устойчивый промышленный костяк, был сделан прорыв в агропромышленном комплексе. Вместе с тем последние годы капитал уходит из региона. Речь идет о сотнях миллиардов рублей в год. Следствием этого стало замедление темпов роста в экономике, резкий разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране, снижение реальных располагаемых доходов граждан, —отметил Алексей Текслер. — Ситуацию нужно изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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