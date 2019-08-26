День знаний в 2019 году: какого числа челябинским школьникам идти на линейку
В этом году первый учебный день выпадает на воскресенье. Школьников и их родителей интересует: надо ли идти в школу 1 сентября, будет ли торжественная линейка в воскресенье или ее перенесут на понедельник.
На этот вопрос сегодня на аппаратном совещании ответила врио Главы Челябинска Наталья Котова.
— В челябинских школах день знаний пройдет в два дня. Причем в некоторых школах линейки разделят еще и на несколько этапов: для начальной школы, для среднего звена и для старшеклассников, — рассказала Наталья Котова.
Также врио Главы города сообщила, что в этом учебном году в Челябинске откроется новая школа, которую строят в 27-м микрорайоне на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Правда, есть вероятность, что к 1 сентября строители не успеют завершить все работы, поэтому учеников временно примут в 95-ой школе.
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ИСТОЧНИК KP.RU