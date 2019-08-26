Сергей Ковалев ответил на вопрос о возвращении в Челябинск

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-26T12:21:43+03:00

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После легендарного боя, в котором Крашер отправил в нокаут англичанина Энтони Ярда, Сергей Ковалев нашел в себе силы встретиться с фанатами и ответить на их вопросы. Журналист КП-Челябинск тоже был на этой встрече. Конечно же, знаменитого земляк спросили, а не хочет ли он вернуться в Челябинск после завершения карьеры?

— Тогда уж сразу вернусь в Копейск, — улыбнулся Сергей, ведь он родом именно из этого города. — А вообще, поживем-увидим. Неизвестно, что будет завтра. Мои дети спросили меня сейчас, когда мы вернемся домой?» Я им ответил, мы и так у себя дома. Они не поняли, ведь они родились в США. Так что, как оно будет — так пусть и будет... Пока буду ездить и туда, и сюда. Америкой мне дала новые возможности, а Россия дала мне жизнь

Еще Ковалев высказал свое отношение к Дональду Трампу и признался, что тренер попросил его остановить бой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728047" frameborder="0"></iframe> Юная фанатка Сергея Ковалева читает стихи.

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ИСТОЧНИК KP.RU