Оборонные предприятия Челябинской области посетил федеральный чиновник

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-26T12:32:32+03:00

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Бочкарев встретился с руководителями заводов, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу или выполняющих государственный оборонный заказ. Вместе с Олегом Бочкаревым по поручению главы региона Алексея Текслера работает заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

На Южном Урале предприятия ОПК — основа регионального машиностроения и приборостроения. Они формируют валовый региональный продукт, обеспечивают рабочими местами десятки тысяч южноуральцев. В центре внимания одного из руководителей ВПК России оказались Ашинский метзавод, где выпускают спецстали и сплавы; Усть-Катавский вагоностроительный и Катав-Ивановский приборостроительный заводы, где успешно осваивают выпуск продукции гражданского назначения. Высокие гости посетили приборостроительный завод в Трехгорном.

К слову, в рабочих поездках в муниципалитеты глава региона Алексей Текслер всегда посещает градообразующие предприятия, в том числе — оборонного толка. Так, в Миассе он побывал в цехах Государственного ракетного центра им. Макеева; в Озерске — на ПО «Маяк»; в Снежинске — на площадке федерального ядерного центра имени Забабахина; в Челябинске — в цехах ЧТЗ. По мнению главы региона, градообразующие предприятия должны развиваться, наращивая, где возможно, выпуск гражданской продукции.

В сентябре на площадке ЮУрГУ пройдет масштабная научно-практическая конференция на тему «О проблемах ценообразования в оборонно-промышленном комплексе», которая пройдет под эгидой Союза машиностроителей России.

ИСТОЧНИК KP.RU