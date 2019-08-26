В больницы Челябинской области поступили 400 тысяч бесплатных вакцин от гриппа
Чем раньше привьешься, тем устойчивее будет иммунитет к болезни — утверждают врачи. Корреспонденту КП-Челябинск начальник отдела профилактики заболеваемости гриппом областного минздрава Ольга Яворская сообщила, что на формирование иммунитета нужен месяц. Поэтому затягивать с визитом к врачу не стоит.
400 тысяч доз, что пришли в область — это первая партия. В течение прививочного сезона вакцина поступит еще.
В нынешнем году планируется привить не менее 45% жителей Челябинской области.
Бесплатная вакцина положена детям в возрасте с шести месяцев, работникам медицины и образования, транспорта и ЖКХ. Привьют бесплатно призывников, студентов, беременных, пенсионеров старше 60 лет и южноуральцев, страдающих хроническими недугами (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).
Остальные жители региона могут привиться против гриппа за личный счет, за счет работодателя.
Кстати, зимой прошлого года в Челябинской области переболело гриппом 6,4% жителей. По сообщению регионального Роспотребнадзора, это уровень низкой интенсивности. И все потому, что народ проявляет сознательность и загодя прививается.
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ИСТОЧНИК KP.RU