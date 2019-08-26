2019-08-26T13:15:18+03:00
Общество

Жительница Челябинска устраивает глянцевые фотосессии собакам

Об интересной профессии рассказали южноуральские СМИ
Андрей АБРАМОВ
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Екатерина снимает породистых собак для заводчиков.Екатерина снимает породистых собак для заводчиков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Фотограф-анималист из Челябинска Екатерина Житенко снимает животных, преимущественно собак. К ней обращаются хозяева, которые без ума от своих питомцев и заводчики. Ведь как иначе выгодно продать животинку в интернете? Интервью с челябинкой сделало издание «Курс дела».

— С детства любила животных, при этом не только собак и кошек, но и птичек, червячков, жучков. Благодаря собакам завела, новые знакомства в среде собачников, которые ходили на выставки, и вот уже с выставок появилось первое увлечение, снимки тогда еще на пленочный фотоаппарат. Я приходила и фотографировала собак, которые мне очень понравились, чтобы оставить себе на память этих красивых чемпионов, — рассказала горожанка.

Екатерина поделилась, что иногда снимает приглянувшихся ей собак бесплатно. Также помогает приютам делать качественные кадры животных, чтобы проще было найти хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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