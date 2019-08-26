«Вы ещё молодая, живите пока»: В городе Трёхгорный Челябинской области угрожают редактору газеты

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-26T14:17:01+03:00

Анастасия Дрынкина опасается за свою жизнь и просит поддержки у журналистского сообщества.

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— Поводом послужила статья под заголовком «1,3 миллиарда: куда ушли деньги Трехгорного?» от 22 августа 2019 года, — рассказала журналистам КП-Челябинск главред трехгорненской газеты «Метро» Анастасия Дрынкина. — После публикации началась травля. Звонили люди из команды бывший мэра города, хотя в материале нет ни одной фамилии. Сначала позвонила женщина, которая прочитала мне лекцию о том, что «вы, девушка, совершили большую ошибку». Затем посыпались телефонные звонки один за другим: не стесняясь в эпитетах, мужчины орали на меня, оскорбляли. Один из телефонных террористов прямо заявил: «Вы еще молодая, живите… пока...».

Анастасия Дрынкина в шоке от такого поведения, ведь звонивших людей она знает лично. Один из них вообще кандидат в депутаты местного Собрания.

Редактор серьезно опасается за свою жизнь и просит поддержки у журналистского сообщества Южного Урала. Также она подготовила заявление в полицию из-за угроз в свой адрес.

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ИСТОЧНИК KP.RU