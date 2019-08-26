Продавцов курсовых и дипломов проверят в Челябинской области
В ноябре прошлого года в России ввели запрет на рекламу курсовых и дипломов, однако предприниматели все еще предлагают к продаже запрещенный товар. Сомнительные объявления уже в ближайшее время проверит антимонопольная служба, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.
— Ведомство проведет мониторинг соответствия рекламному законодательству рекламы выпускных квалификационных работ, диссертаций и других научных работ, размещенной на территории Челябинской области, — замечают в пресс-службе.
Кстати, ответственность за нарушение предусмотрена и для тех, кто рекламу дает, и для тех, кто рекламу распространяет. Обычного гражданина могут оштрафовать на 2-2,5 тысячи рублей, должностное лицо — на 4-20 тысяч, а юридическое лицо — на 100-500 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU