Продавцов курсовых и дипломов проверят в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-26T15:20:51+03:00

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В ноябре прошлого года в России ввели запрет на рекламу курсовых и дипломов, однако предприниматели все еще предлагают к продаже запрещенный товар. Сомнительные объявления уже в ближайшее время проверит антимонопольная служба, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

— Ведомство проведет мониторинг соответствия рекламному законодательству рекламы выпускных квалификационных работ, диссертаций и других научных работ, размещенной на территории Челябинской области, — замечают в пресс-службе.

Кстати, ответственность за нарушение предусмотрена и для тех, кто рекламу дает, и для тех, кто рекламу распространяет. Обычного гражданина могут оштрафовать на 2-2,5 тысячи рублей, должностное лицо — на 4-20 тысяч, а юридическое лицо — на 100-500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU