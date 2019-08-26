Экс-мэра Челябинска приговорили к 40 тысячам рублей штрафа за хищение 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-26T15:45:23+03:00

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Бывший градоначальник Челябинска, уголовное дело которого рассматривали второй раз, вернул похищенные 10,8 млн рублей и получил гуманное наказание. Чиновник должен выплатить 40 тысяч рублей штрафа. Такое решение вынес 26 августа Советский районный суд и прекратил уголовное дело.

По версии обвинения, в 2011 году Сергей Давыдов заставил МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» начислять платежи населению через аффилированные ему компании. В качестве вознаграждения фирмы главы получили около 40 миллионов рублей дивидендов и перевели ИП Давыдова около 12 миллионов рублей. Причем половина этих денег упала на личную карту давыдова.

По подсчетам следствия, «ЧКТС» потеряла на этих контрактах 10,8 миллионов рублей. Но экс-чиновник вернул эти деньги.

Если решение Советского суда не обжалуют, Сергей Давыдов может уехать в Испанию, где живет его семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU