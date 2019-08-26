Пьяный житель Челябинской области разбил соседу лицо за громкие дискотеки

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-26T15:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился в Усть-Катаве Челябинской области. Глубокой ночью в полицию позвонили жители одной из квартир. Попросили прислать помощи. На вызов отреагировал наряд Росгвардии. В квартиру к южноуральцам забрался неизвестный.

Незваный гость без лишних предисловий ударил несколько раз в лицо хозяина, после чего исчез также, как и появился в квартире — через балкон. Налетчика росгвардейцы отыскали в соседнем дворе. 21-летний парень спокойно объяснил, что несколько раз пытался поговорить с соседями по поводу очень громкой музыки, но они не открывали ему дверь. А тут он выпил и решил разобраться с обидчиками.

— Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU