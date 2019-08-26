Пьяный житель Челябинской области разбил соседу лицо за громкие дискотеки
Инцидент случился в Усть-Катаве Челябинской области. Глубокой ночью в полицию позвонили жители одной из квартир. Попросили прислать помощи. На вызов отреагировал наряд Росгвардии. В квартиру к южноуральцам забрался неизвестный.
Незваный гость без лишних предисловий ударил несколько раз в лицо хозяина, после чего исчез также, как и появился в квартире — через балкон. Налетчика росгвардейцы отыскали в соседнем дворе. 21-летний парень спокойно объяснил, что несколько раз пытался поговорить с соседями по поводу очень громкой музыки, но они не открывали ему дверь. А тут он выпил и решил разобраться с обидчиками.
— Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU