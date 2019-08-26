Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра Златоуста на референдуме

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-26T16:18:36+03:00

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В понедельник, 26 августа, Алексей Текслер работает в Златоусте. Здесь он побывал на местном долгострое — лыже-биатлонном комплексе им. Ишмуратовой. Спортивный объект начали строить пять лет назад.юУвиденным остался недоволен: протекающий в дожди недострой нуждается даже не в реконструкции — в полной перестройке. Об этом заявил и Алексей Текслер.

Побывал глава региона и на местных предприятиях — Златоустовском машиностроительном заводе и на заводе «Смарт». У «Златмаша» перспективы хорошие — и в выполнении гособоронзаказа, и в выпуске гражданской продукции. Существующие некоторые сложности в коммуникациях с Роскосмосом, по мнению Текслера, могут быть решены.

«Смарт» — завод нового поколения, здесь уже создано более 600 рабочих мест.

— Современная экономика требует создание высокопроизводительных рабочих мест, с высокой заработной платой. При имеющемся в городе потенциале добиться этой цели возможно, — уверен руководитель региона.

Как и в других территориях, в Златоусте непростая ситуация с медицинским обслуживанием. На минувшей неделе в городе работала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Будем строить городскую больницу на 650 мест, чтобы кардинально решать проблему здравоохранения в городе. В стадии окончания разработка новой областной госпрограммы, которая позволит решить тему медицинского обслуживания в больших и малых населенных пунктах, — сказал глава региона.

На традиционную встречу с жителями, в формате которой работает глава региона в территориях, пришел, кажется весь город. Люди начали требовать отставки мэра города Вячеслава Жилина, скандируя требование вслух.

Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра на референдуме, провести который в Златоусте можно, например, в Единый день голосования, 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU