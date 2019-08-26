С ног до головы в шрамах: парень пропал в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-26T16:27:38+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

Его увезли на серебристой машине в неизвестном направлении

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В Магнитогорске пятые сутки разыскивают 28-летнего Евгения Баранова. 22 августа его увезли на серебристом автомобиле из дома №3/1 по улице Панькова. Марка и номер машины неизвестны. Парня ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

Приметы Евгения: черные волосы, карие глаза. Есть татуировка с оскалившимся тигром на правой руке. На груди шрам с правой стороны — после операции на легких. Также шрамы на обеих ногах после переломов, шрамы на голове.

Евгений был в светло-сером трикотажном костюме, белой футболке с фотографией музыкальной группы, серых носках, коричневых шлепанцах и белой бейсболке.

Магнитогорец нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Евгения Баранова, знаете, где он находится, позвоните по телефонам 8-908-576-47-33 Мария или 8-951-474-44-96 Анастасия, либо 102.

ИСТОЧНИК KP.RU