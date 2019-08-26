Облсуд подтвердил прекращение уголовного дела на крупного экс-чиновника из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-26T17:27:48+03:00

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Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Магнитогорска о прекращении уголовного дела на бывшего местного чиновника Ивана Крылова. Его обвиняли в превышении полномочий и получении взятки. Но теперь подозрения окончательно сняты. Крылов выплатит только штраф в 35 тысяч.

Напомним, экс-главу Ленинского района задержали в начале марта. По версии следствия, он обложил данью местных предпринимателей. Просил их перечислить деньги на строительство ледовых городков в своем районе. На деле же, как полагали следователи, это были завуалированные взятки за решение проблем.

Своей должности Крылов лишился и попал под домашний арест. Но в июле уголовное дело прекратили. Прокуратура подала апелляцию.

— В апелляционном представлении прокурор просил постановление суда первой инстанции отменить и направить материалы уголовного дела в следственные органы, — рассказали в пресс-службе областного суда.

Постановление вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU