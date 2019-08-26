Бывшего главу следствия из Челябинской области, подозреваемого в изнасиловании, арестовали
Экс-начальнику следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифу Биктимирову избрали меру пресечения. Его поместили в СИЗО на два месяца. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказал местный общественник, знакомый с работой силовиков.
В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что не располагают этой информацией. В следственном отделе Чебаркуля трубку не взяли. Также не удалось дозвониться до пресс-службы городского суда.
Напомним, бывшего полицейского подозревали в домогательствах к молодым сотрудницам. Однако дело получило новый виток — одна из его подчиненных заявила об изнасиловании. 22 августа высокопоставленного полицейского задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU