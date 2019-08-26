2019-08-26T19:09:59+03:00
Происшествия

Бывшего главу следствия из Челябинской области, подозреваемого в изнасиловании, арестовали

Он проведет два месяца в СИЗО
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Экс-силовику грозит срок.Экс-силовику грозит срок.
Изменить размер текста:

Экс-начальнику следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифу Биктимирову избрали меру пресечения. Его поместили в СИЗО на два месяца. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказал местный общественник, знакомый с работой силовиков.

В СУ СК России по Челябинской области сообщили, что не располагают этой информацией. В следственном отделе Чебаркуля трубку не взяли. Также не удалось дозвониться до пресс-службы городского суда.

Напомним, бывшего полицейского подозревали в домогательствах к молодым сотрудницам. Однако дело получило новый виток — одна из его подчиненных заявила об изнасиловании. 22 августа высокопоставленного полицейского задержали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянка случайно родила во время отпуска в Турции и теперь не может забрать сына домой
Алексей Текслер озвучил дату референдума по кандидатуре главы Златоуста
В Челябинской области передвижные клубы посоревнуются в умении проводить праздники
В Челябинской области чиновник нашел кошелек с крупной суммой и вернул хозяйке
Облсуд подтвердил прекращение уголовного дела на крупного экс-чиновника из Магнитогорска
С ног до головы в шрамах: парень пропал в Магнитогорске
Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра Златоуста на референдуме
Пьяный житель Челябинской области разбил соседу лицо за громкие дискотеки
Экс-мэра Челябинска приговорили к 40 тысячам рублей штрафа за хищение 10 миллионов рублей
Продавцов курсовых и дипломов проверят в Челябинской области
28 мигрантов в маршрутке пытались проникнуть в Челябинск из Казахстана
«Вы ещё молодая, живите пока»: в городе Трёхгорный Челябинской области угрожают редактору газеты
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении