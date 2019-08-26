2019-08-26T19:57:55+03:00
Общество

В Челябинской области передвижные клубы посоревнуются в умении проводить праздники

Лучших выберут на фестивале-конкурсе «Дорога творчества»
Валентина ВАГАНОВА
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Коллективы проведут народные гулянья или покажут театрализованное представление.Коллективы проведут народные гулянья или покажут театрализованное представление.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 31 августа, в Челябинской области стартует фестиваль-конкурс передвижных клубов «Дорога творчества». Участники представят свои 30-минутные творческие программы: театрализованное представление, традиционный праздник, народное гулянье или другое массовое действо. А после устроят презентацию уральских разносолов.

— Конкурс пройдет в несколько этапов. Первым примет гостей Сосновский район. Участники фестиваля соберутся в Доме культуры села Долгодеревенское. Здесь тематические программы представят клубы из Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского, Нязепетровского, Еткульского районов, — сообщает издание «Вечерний Челябинск».

6 сентября эстафетную палочку примут Нагайбакский район, а на следующий день, 7 сентября — Саткинский. В рамках фестиваля пройдет презентация традиционной кухни «Уральский разносол». На ней выберут самый интересный рецепт соленых огурцов, а также самый вкусный «осенний» пирог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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