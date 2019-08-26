Алексей Текслер озвучил дату референдума по кандидатуре главы Златоуста

СЕГОДНЯ 19:55 2019-08-26T19:55:01+03:00

Такой концентрации эмоций, как в этом городе, нет ни в одном муниципалитете Челябинской области

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В понедельник, 26 августа, Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в Златоусте. Очень эмоциональной стала встреча с жителями города: форму прямого общения с жителями городов и районов руководитель региона практикует во всех рабочих поездках по области. Но такого накала страстей не было ни разу. Златоустовцы требовали отставки главы города Вячеслава Жилина, требовали чуть не скандируя.

Алексей Текслер предложил жителям высказать свое мнение на своеобразном референдуме, который предложил провести в Единый день голосования, 8 сентября. В аккаунте социальной сети Интстаграм глава региона подвел итоги встречи с горожанами:

— Такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти я не встречал ни в одном другом муниципалитете области. А ведь Златоуст — город старинный, город мастеровой. С уникальными предприятиями и ремеслами, с развитой спортивной базой, с огромным туристическим потенциалом… Златоусту нужно общественное согласие. Прежде всего, по наболевшему вопросу качества работы местной власти. Поэтому я инициировал опрос о доверии главе Златоустовского городского округа Вячеславу Жилину. Пусть сами златоустовцы скажут, должен ли глава города уйти в отставку. Приглашаю всех жителей города принять участие в опросе 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU