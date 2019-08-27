В Магнитогорске владелица авто предложила водителю КамАЗа обматерить ее при муже

СЕГОДНЯ 04:55 2019-08-27T04:58:45+03:00

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Понедельник оказался днем тяжелым для Елены Фроловой из Магнитогорска. Причем, не задался он с утра. Девушка не смогла разъехаться с бетоновозом. Поясняет: «в связи с малым стажем вождения». Но сурового водителя КамАЗа ее причины не волнуют.

— Каких я только матов от него про себя не выслушала! Очень обидно. И понять не могу: что за мужики пошли, которые не за что могут беззащитную девушку так оскорблять?! Работодатели данного водителя, примите, пожалуйста, меры. Водитель, а ты можешь тоже самое мне сказать в присутствии моего мужа? — обратилась Елена в соцсетях.

Она выложила видеозапись оскорблений в магнитогорской группе «ВКонтакте». Но админы, видимо, решили, что оно слишком жесткое для массовых ушей, и опубликовали лишь его скрин.

— Надо давно ввести статью за хамство! — поддержали пользователи соцсети.

Впрочем, некоторые встали на сторону водителя КамАЗа:

— У водителя нет пола! Не умеешь — езжай на полигон тренируйся, — написал Иван Уральский.

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ИСТОЧНИК KP.RU