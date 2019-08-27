Жительнице Челябинска не продали девчачью школьную форму для сына

СЕГОДНЯ 05:24 2019-08-27T05:26:52+03:00

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Чем ближе 1 сентября, тем больше школьных товаров выкладывают на сайтах бесплатных объявлений. Челябинка Инна решила продать форму времен СССР: коричневое платье, белый кружевной фартук. Она до сих пор актуальна, так как девочки любят нарядиться советскими школьницами на последний звонок и какие-нибудь мероприятия.

— Решила я продать свою школьную форму, которая год висела без надобности в шкафу, — рассказывает Инна в соцсети. — Через 10 минут после публикации мне написали. Я думаю: «Ну вот, уже покупатель», а тут...

Покупательница призналась, что хочет купить для своего 14-летнего сына. А в ответ на удивление Инны, что, форма-то женская, ответила: «Зато нарядная».

Пользователи соцсети поинтересовались, продала ли Инна форму этой покупательнице. Женщина ответила отрицательно.

Скрин переписки с покупателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU