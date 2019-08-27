К 1 сентября магазины Челябинской области задрали цены на школьные товары
Жительница Магнитогорска Татьяна Кирюхина, как и многие родители, закупилась канцелярией к началу учебного года. Дома заметила, что на этикетке наклеены друг на друга несколько ценников. Оторвала верхний и удивилась: стоил набор кистей 77 руб., а теперь 83, комплект ручек был по 48 руб., а она купила за 52. Так на всех товарах. А ведь к учебному году их нужно очень много.
— Вот такие «скидки» к 1 сентября, — написала Татьяна в соцсети «ВКонтакте», выложив фото переклеенных ценников.
— А я кучу тетрадей по два рубля набрала, а на кассе оказалось, что они по шесть! — прокомментировала Анастасия Иванова.
Пользователи соцсети говорят, что это обычное дело перед 1 сентября, и советуют, как сэкономить. Можно готовиться к 1 сентября в течение года — так и для семейного бюджета менее заметно. Например, новый портфель заранее купите зимой, а канцелярку — в июне.
Другой вариант: не покупать запас на целый год в августе, когда магазины задрали цены. Возьмите только то, что необходимо сейчас. Уже в октябре школьные товары подешевеют, и докупите все остальное.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU