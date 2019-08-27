2019-08-27T06:30:00+03:00
Происшествия

Вооруженная шилом и отверткой челябинка напала на продавца магазина

Девушке не понравилось, как ее обслужили
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Охранное предприятие "Витязь"Фото: vk.com "Охранное предприятие "Витязь"
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Инцидент произошел вечером 25 августа в одном из магазинов Челябинска. Молодую покупательницу, которая пришла за сим-картой, возмутила просьба продавца собственноручно заполнить заявление. Девушка сначала закатила скандал, а потом выхватила из своей сумочки шило и несколько раз ударила обидчицу в руку. Другие посетители магазина попытались заступиться за продавца. На них агрессивная челябинка набросилась с отверткой.

В этот момент по тревожному сигналу на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования.

— Задержанная пожаловалась бойцам, что сама стала жертвой нападения. Однако ей не поверили. Следы от шила на предплечье продавца и заплаканная беременная женщина, которая попыталась остановить хулиганку, говорили об обратном. Дебоширку доставили в отдел полиции, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Витязь».

Известно, что медицинская помощь никому из участников конфликта не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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