Вооруженная шилом и отверткой челябинка напала на продавца магазина
Инцидент произошел вечером 25 августа в одном из магазинов Челябинска. Молодую покупательницу, которая пришла за сим-картой, возмутила просьба продавца собственноручно заполнить заявление. Девушка сначала закатила скандал, а потом выхватила из своей сумочки шило и несколько раз ударила обидчицу в руку. Другие посетители магазина попытались заступиться за продавца. На них агрессивная челябинка набросилась с отверткой.
В этот момент по тревожному сигналу на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования.
— Задержанная пожаловалась бойцам, что сама стала жертвой нападения. Однако ей не поверили. Следы от шила на предплечье продавца и заплаканная беременная женщина, которая попыталась остановить хулиганку, говорили об обратном. Дебоширку доставили в отдел полиции, — рассказали сотрудники охранного предприятия «Витязь».
Известно, что медицинская помощь никому из участников конфликта не понадобилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU