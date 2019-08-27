2019-08-27T06:57:44+03:00
Общество

В Челябинской области дети торгуют овощами прямо на дороге

Девочки подходят к автомобилям, остановившимся на светофоре
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области дети торгуют овощами прямо на дороге.В Челябинской области дети торгуют овощами прямо на дороге.
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Южноуральцы начали собирать урожай и продавать излишки. За торговлей были замечены не только пенсионеры, но и дети.

— Подъезжали к Миассу, остановились на светофоре. Смотрю: две девочки лет семи ходят среди машин. Одна с горохом, другая — с огурцами. Предлагают купить. Небольшой пакетик гороха стоит у них 100 рублей. Интересно, родители в курсе? — рассказала подписчица КП-Челябинск Алла Максимова.

Стоит ли детям заниматься такимделом? Подписчики группы «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» в ВК разошлись во мнениях. Кто-то поддержал юных предпринимательниц: молодцы, с детства учатся зарабатывать. Другие высказались, что опасное это занятие для маленьких девочек — подходить к чужим автомобилям. Да и с точки зрения ПДД, не стоит разгуливать по дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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