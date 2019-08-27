Южноуральский робот Федор попал на космическую станцию со второй попытки
Сегодня 27 августа пилотируемый корабль «Союз МС-14», на борту которого находится созданный в Магнитогорске робот Федор, успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. Об этом сообщает Роскосмос.
— Экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблем и станцией. Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов, — говорится в сообщении.
Фото: РОСКОСМОС
Первая стыковка не удалась по причине неисправности в системе сближения. Однако специалисты устранили проблему.
Напомним, корабль с необычным космонавтом на борту, стартовал 22 августа с Байконура. Одна из основных задач полета — протестировать на роботе Федоре антропоморфные системы в условиях космоса.
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ИСТОЧНИК KP.RU