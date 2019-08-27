2019-08-27T07:35:23+03:00
Экономика

В «БКС Брокер» рассказали об инвестиционной стратегии

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Финансовые рынки с каждым годом привлекают все больше частных инвесторов. Однако, несмотря на уверенный уровень знаний по отдельным направлениям, многие клиенты не могут качественно заниматься инвестированием из-за отсутствия комплексного понимания о стратегическом планировании, подчеркнули в «БКС Брокер».

Начинать свое планирование лучше всего с определения срока инвестирования: например, на 1-2 года идеальны облигации, на срок от 1-5 лет можно рассмотреть акции, а на более долгий период привлекательно выглядит пассивное инвестирование, замечает эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

— Не стоит забывать простое правило: чем больше хочется прибыли, тем выше будут ваши риски. Допустим, если хочется заработать 25% в рублях при безрисковой ставке 7%, то есть вероятность убытка, — отметил эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

Также эксперты «БКС Брокер» советуют уделить внимание и основной валюте для инвестиций. Для короткого срока лучше выбрать ту, в которой предстоят траты. На длительный срок уже можно рассматривать рубль, евро, доллар, фунт и другие.

Напомним, «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС — многолетнего лидера Московской биржи по количеству зарегистрированных клиентов (более 350 000) с 24-летним опытом на биржевом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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