На Южном Урале в массовой аварии с участием маршрутки пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-27T07:55:30+03:00

На мокрой после дождя дороге столкнулись два внедорожника и микроавтобус

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Массовое ДТП произошло 26 августа в Сатке. На улице 18 годовщины Октября в дорожную аварию попали сразу три машины: “Нива”, “Лада” и “Газель Next”.

— Водитель «Нивы» не справился с управлением на мокрой после дождя дороге и вылетел на «встречку». Там он столкнулся с «Ладой», а затем с маршрутным такси “Газель Next”, — сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В результате аварии пострадали восемь человек. Больше всех досталось водителю и пассажирке «Нивы». Их госпитализировали в районную больницу Сатки . Шесть пассажиров, находившихся в момент аварии в салоне маршрутки, получили легкие травмы. Им назначено амбулаторное лечение. В обстоятельствах и причинах массового ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU