На улицах Челябинска появится 60 новых камер видеонаблюдения
В областном центре установят новые системы видеофиксации. Специалисты планируют обновить 34 старых поста, которые фиксировали только скорость автомобилей. На их месте появится современное оборудование, способное видеть все нарушения: проезд на красный свет, превышение скорости, линию и рядность.
Кроме этого в городе установят 33 абсолютно новых поста видеофиксации. Из них 17 камер разместят на дорогах и 16 в местах нахождения людей.
— На эти цели власти планируют потратить не более 307 миллионов рублей, — сообщили в Министерстве общественной безопасности Челябинской области.
Известно, что исполнение контракта предусмотрено до ноября этого года. Работы уже начались. В нескольких местах идет монтаж нового оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU