Челябинцы бесплатно побывают в виртуальном музее «Россия — моя история»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-27T09:48:12+03:00

Скоро все будет готово! Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Комсомолка» узнала, сколько дней осталось до открытия федерального проекта

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Увлечь молодежь привычными музейными экспонатами трудно — это факт. Скучно разглядыать раритет под стеклом: ни прикоснуться, ни рассмотреть поближе. Скучны и традиционные формы материала — лекции из уст музейных работников. Вот если бы можно было листать, открывать, увеличивать...

Для нетерпеливых и любопытных и придуман федеральный проект интерактивного исторического парка «Россия — моя история». Масштабный материал «упакован» в мультимедийные файлы. Проекторы, мониторы, купольный кинотеатр — листай, открывай, читай. Отличное дополнение к уроку истории!

4 сентября в Челябинске открывается 20-я по счету площадка федерального музейного проекта. Осталось восемь дней.

Зал за залом открывается история государства российского — эпохи Рюриковичей, Романовых, история ХХ века — от великих потрясений до великой Победы, новейшая история.

Наполнением электронного контента по истории Южного Урала занимались профи из Государственного исторического музея Челябинской области, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Когда: 4 сентября, в 13.00, открытие исторического парка «Россия — моя история».

Где: Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин-Парк». В день открытия посетить музей можно бесплатно.

В прочие дни: билет детям до 7 лет — бесплатно. Школьникам — 100 руб, взрослым — 200 руб.

Это панорамный зал музея.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU