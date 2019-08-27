Челябинцы бесплатно побывают в виртуальном музее «Россия — моя история»
Увлечь молодежь привычными музейными экспонатами трудно — это факт. Скучно разглядыать раритет под стеклом: ни прикоснуться, ни рассмотреть поближе. Скучны и традиционные формы материала — лекции из уст музейных работников. Вот если бы можно было листать, открывать, увеличивать...
Для нетерпеливых и любопытных и придуман федеральный проект интерактивного исторического парка «Россия — моя история». Масштабный материал «упакован» в мультимедийные файлы. Проекторы, мониторы, купольный кинотеатр — листай, открывай, читай. Отличное дополнение к уроку истории!
4 сентября в Челябинске открывается 20-я по счету площадка федерального музейного проекта. Осталось восемь дней.
Зал за залом открывается история государства российского — эпохи Рюриковичей, Романовых, история ХХ века — от великих потрясений до великой Победы, новейшая история.
Наполнением электронного контента по истории Южного Урала занимались профи из Государственного исторического музея Челябинской области, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Когда: 4 сентября, в 13.00, открытие исторического парка «Россия — моя история».
Где: Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин-Парк». В день открытия посетить музей можно бесплатно.
В прочие дни: билет детям до 7 лет — бесплатно. Школьникам — 100 руб, взрослым — 200 руб.
Это панорамный зал музея.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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