В Челябинской области пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и получил ожоги

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-27T09:58:19+03:00

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ЧП произошло 25 августа в Кыштыме. Пятилетний мальчик во время игры с друзьями забрался в незапертую трансформаторную подстанцию, где едва не погиб. Ребенок задел головой оборудование, и попал под напряжение.

- Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии. Из кыштымской больницы вертолетом санавиации его доставили в областной ожоговый центр, - рассказали в региональном Минздраве.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Полицейским предстоит выяснить, почему дверь на опасный объект была открыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU