2019-08-27T09:58:19+03:00
Происшествия

В Челябинской области пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и получил ожоги

За жизнь ребенка борются врачи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Мальчик попал под напряжение, но чудом остался живМальчик попал под напряжение, но чудом остался живФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 25 августа в Кыштыме. Пятилетний мальчик во время игры с друзьями забрался в незапертую трансформаторную подстанцию, где едва не погиб. Ребенок задел головой оборудование, и попал под напряжение.

- Мальчик получил серьезные ожоги и сейчас находится в тяжелом состоянии. Из кыштымской больницы вертолетом санавиации его доставили в областной ожоговый центр, - рассказали в региональном Минздраве.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Полицейским предстоит выяснить, почему дверь на опасный объект была открыта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинцы бесплатно побывают в виртуальном музее «Россия — моя история»
Почему известный врач из Челябинска решил оставить местных бездомных без своей помощи
На улицах Челябинска появится 60 новых камер видеонаблюдения
Жительница Челябинска отдала ведьме 1 млн рублей за магический ритуал
На Южном Урале в массовой аварии с участием маршрутки пострадали 8 человек
В «БКС Брокер» рассказали об инвестиционной стратегии
Южноуральский робот Федор попал на космическую станцию со второй попытки
В Челябинской области дети торгуют овощами прямо на дороге
Вооруженная шилом и отверткой челябинка напала на продавца магазина
К 1 сентября магазины Челябинской области задрали цены на школьные товары
В Челябинске нашли новый дом котенку, выброшенному из окна
Жительнице Челябинска не продали девчачью школьную форму для сына
В Магнитогорске владелица авто предложила водителю КамАЗа обматерить ее при муже
Россиянка случайно родила во время отпуска в Турции и теперь не может забрать сына домой
Алексей Текслер озвучил дату референдума по кандидатуре главы Златоуста
В Челябинской области передвижные клубы посоревнуются в умении проводить праздники
Бывшего главу следствия из Челябинской области, подозреваемого в изнасиловании, арестовали
В Челябинской области чиновник нашел кошелек с крупной суммой и вернул хозяйке
Облсуд подтвердил прекращение уголовного дела на крупного экс-чиновника из Магнитогорска
С ног до головы в шрамах: парень пропал в Магнитогорске
Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра Златоуста на референдуме
Пьяный житель Челябинской области разбил соседу лицо за громкие дискотеки
Экс-мэра Челябинска приговорили к 40 тысячам рублей штрафа за хищение 10 миллионов рублей
Продавцов курсовых и дипломов проверят в Челябинской области
28 мигрантов в маршрутке пытались проникнуть в Челябинск из Казахстана
«Вы ещё молодая, живите пока»: в городе Трёхгорный Челябинской области угрожают редактору газеты
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении