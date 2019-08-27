Челябинская область попала в тройку самых быстро вымирающих регионов УРФО

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-27T10:56:09+03:00

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Свердловскстат составил рейтинг уральских регионов, население которых стремительно сокращается. Статистики подсчитали демографические показатели за первое полугодие 2019 года.

- Всего в первом полугодии 2019 года в Уральском федеральном округе родилось 67 тысяч человек, а умерло 74 тысячи. Естественная убыль населения составила 7044 человека, - отмечается в документе.

В трех уральских регионах – в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области уменьшение количества населения вообще не зафиксировано. А вот в Челябинской, Свердловской и Курганской областях люди продолжают вымирать. Согласно отчетам, смертность в этих регионах значительно превышает рождаемость.

Хуже всех показатели у Курганской области. Там наблюдается самая высокая смертность — на одну тысячу жителей умирает 16 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU