Вице-губернатору Челябинской области вызывали две бригады скорой помощи

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-27T11:29:39+03:00

В ночь с 24 на 25 августа Виктор Мамин был на боксерском матче в ледовой арене "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Однако в пресс-службе информацию не подтвердили, сославшись на врачебную тайну

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Сразу две кареты скорой помощь прикатили во вторник, 27 августа, в рабочее время к зданию правительства Челябинской области на Цвиллинга, 27. По коридорам власти поползли слухи: «Виктору Мамину плохо!», «У Мамина проблемы с дыханием». От здания машины отбыли без пациента, который отказался от госпитализации.

В пресс-службе от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну.

37-летний вице-губернатор Виктор Мамин прибыл на Южный Урал вскоре после назначения Алексея Текслера на должность исполняющего обязанности губернатора. Сейчас вся команда работает фактически без выходных, через день-другой в формате выездного заседания правительства, посещая с руководителем области города и районы с рабочими поездками. В Челябинск из таких поездок члены команды Текслера возвращаются часто очень поздно.

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ИСТОЧНИК KP.RU