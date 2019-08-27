2019-08-27T11:29:39+03:00
Общество

Вице-губернатору Челябинской области вызывали две бригады скорой помощи

Однако в пресс-службе информацию не подтвердили, сославшись на врачебную тайну
Людмила СТЕПАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ночь с 24 на 25 августа Виктор Мамин был на боксерском матче в ледовой арене "Трактор".В ночь с 24 на 25 августа Виктор Мамин был на боксерском матче в ледовой арене "Трактор".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сразу две кареты скорой помощь прикатили во вторник, 27 августа, в рабочее время к зданию правительства Челябинской области на Цвиллинга, 27. По коридорам власти поползли слухи: «Виктору Мамину плохо!», «У Мамина проблемы с дыханием». От здания машины отбыли без пациента, который отказался от госпитализации.

В пресс-службе от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну.

37-летний вице-губернатор Виктор Мамин прибыл на Южный Урал вскоре после назначения Алексея Текслера на должность исполняющего обязанности губернатора. Сейчас вся команда работает фактически без выходных, через день-другой в формате выездного заседания правительства, посещая с руководителем области города и районы с рабочими поездками. В Челябинск из таких поездок члены команды Текслера возвращаются часто очень поздно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На последнем заседании думы в Челябинске подняли штрафы за нарушение правил земляных работ
В Челябинске кандидаты в депутаты скопировали для своих листовок манифест фестиваля «Все просто»
В Челябинске в Парковом открылось новое почтовое отделение
Метеорит, Музей пельменя и прогулка на яхтах: журналисты и блогеры отправятся в необычное путешествие по Южному Уралу
ВТБ оказал финансовую поддержку ООО «ПрофМодуль» на 225 млн рублей
Известный челябинский промышленник получил звание почетного гражданина
Алексей Текслер рассказал юным журналистом и блогерам о работе в модных соцсетях
Челябинская область попала в тройку самых быстро вымирающих регионов УРФО
В Челябинской области пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и получил ожоги
Челябинцы бесплатно побывают в виртуальном музее «Россия — моя история»
Почему известный врач из Челябинска решил оставить местных бездомных без своей помощи
На улицах Челябинска появится 60 новых камер видеонаблюдения
Жительница Челябинска отдала ведьме 1 млн рублей за магический ритуал
На Южном Урале в массовой аварии с участием маршрутки пострадали 8 человек
В «БКС Брокер» рассказали об инвестиционной стратегии
Южноуральский робот Федор попал на космическую станцию со второй попытки