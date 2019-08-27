Вице-губернатору Челябинской области вызывали две бригады скорой помощи
Сразу две кареты скорой помощь прикатили во вторник, 27 августа, в рабочее время к зданию правительства Челябинской области на Цвиллинга, 27. По коридорам власти поползли слухи: «Виктору Мамину плохо!», «У Мамина проблемы с дыханием». От здания машины отбыли без пациента, который отказался от госпитализации.
В пресс-службе от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну.
37-летний вице-губернатор Виктор Мамин прибыл на Южный Урал вскоре после назначения Алексея Текслера на должность исполняющего обязанности губернатора. Сейчас вся команда работает фактически без выходных, через день-другой в формате выездного заседания правительства, посещая с руководителем области города и районы с рабочими поездками. В Челябинск из таких поездок члены команды Текслера возвращаются часто очень поздно.
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