Известный челябинский промышленник получил звание почетного гражданина
Почетного звания удостоился Гендиректор промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко. Такое решение почти единогласно приняли депутаты челябинской городской думы сегодня 27 августа.
В этом году Валерий Бондаренко впервые в истории стал единственным почетным гражданином области. Ранее это звание обычно присуждали двум или трем челябинцам. К тому же в 2017 году известный бизнесмен уже становился почетным гражданином.
Напомним, «Конар» включает в себя более 10 предприятий, в том числе заводов и индустриальных парков, производящих изделия нефтяной и металлургической промышленности.
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ИСТОЧНИК KP.RU