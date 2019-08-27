Известный челябинский промышленник получил звание почетного гражданина

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-27T11:43:27+03:00

Валерий Бондаренко уже второй раз становится почетным гражданином Челябинска Фото: konar.ru

За присвоение звания проголосовали все депутаты гордумы, кроме одного

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Почетного звания удостоился Гендиректор промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко. Такое решение почти единогласно приняли депутаты челябинской городской думы сегодня 27 августа.

В этом году Валерий Бондаренко впервые в истории стал единственным почетным гражданином области. Ранее это звание обычно присуждали двум или трем челябинцам. К тому же в 2017 году известный бизнесмен уже становился почетным гражданином.

Напомним, «Конар» включает в себя более 10 предприятий, в том числе заводов и индустриальных парков, производящих изделия нефтяной и металлургической промышленности.

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ИСТОЧНИК KP.RU