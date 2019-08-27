ВТБ оказал финансовую поддержку ООО «ПрофМодуль» на 225 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-27T12:03:34+03:00

По мнению сторон, партнерство положительно скажется на рынке строительных материалов Урала и Сибири

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Банк ВТБ в Тюменской области заключил кредитные соглашения с заводом «ПрофМодуль», специализирующимся на производстве кровельных и фасадных материалов. Общая сумма сделок составила 225 млн рублей.

Банк предоставил заводу возобновляемую кредитную линию на сумму 80 млн рублей и кредит в размере 120 млн рублей с целью рефинансирования. Кроме того, ВТБ открыл заводу овердрафт на 25 млн рублей, что даст возможность предприятию нарастить объемы производства и увеличить поставки качественных строительных материалов на рынки Урала и Западной Сибири.

Гариф Ромашкин, управляющий ВТБ в Тюменской области отметил:

– Строительство и, в частности, производство материалов – это одна из тех отраслей, где мы видим устойчивый спрос на банковское финансирование. Мы уверены, что соглашения с одним из ведущих предприятий этой отрасли дадут позитивный импульс к ее развитию.

– Мы стремимся увеличивать объемы производства, сохраняя высокие стандарты и неизменно предоставляя качественные строительные материалы компаниям Урала, Сибири, ближнего зарубежья. Безусловно, финансовая поддержка такого крупного партнера, как ВТБ, станет одним из драйверов в достижении этих целей. Мы признательны банку за взаимовыгодное сотрудничество – подчеркнул Сергей Власов, генеральный директор завода «ПрофМодуль».

ИСТОЧНИК KP.RU