2019-08-27T13:42:50+03:00
Общество

Метеорит, Музей пельменя и прогулка на яхтах: журналисты и блогеры отправятся в необычное путешествие по Южному Уралу

Следить за поездкой можно будет в режиме онлайн
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В автопробег отправимся на внедорожниках от автосалона «Аверс Авто».В автопробег отправимся на внедорожниках от автосалона «Аверс Авто».
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Журналистам «Комсомолки» не сидится на месте. 28 августа мы вместе с партнерами вновь отправляемся в автопробег по Челябинской области. Поедем на внедорожниках от автосалона «Аверс Авто». Направимся в гости в одни из самых красивых городов Южного УралаЧебаркуль и Миасс.

Первый прославился на весь мир после падения метеорита. Мы заглянем на озеро Чебаркуль, в которое и упал болид шесть лет назад. А еще посетим чебаркульскую крепость времен Пугачева, с которой началась история города.

Чебаркуль — не только «метеоритоград», но и известная здравница. Немного передохнем, наберемся сил в санатории «Сосновая горка» и на базе отдыха «Чебаркуль», а потом снова в путь.

В Миассе посетим краеведческий музей. После отправимся в единственный в России Музей пельменя, где и подкрепимся. Дальнейший маршрут будет зависеть от погоды. Если с ней повезет, сплаваем на яхтах на остров Веры. Он расположен в акватории жемчужины Урала — озера Тургояк. А если будет штормить, поедем в храм Святого Богоявления. При нем есть золотошвейная мастерская, где рукодельницы вышивают золотом. Узнаем, как она устроена. А после заскочим в санаторий «Кошкуль».

На протяжении всего путешествия будем вести прямую трансляцию на сайте chel.kp.ru, с красивыми фотографиями и веселыми путевыми заметками. А еще выкладывать посты в соцсети. Найти их вы сможете по хештегу #автопробегКП.

Автопробег состоится при поддержке компаний «Галамарт», Red Bull и «Красавчик». После поездки выпустим большой и красочный материал. Следите за новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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