2019-08-27T13:14:37+03:00
Общество

В Челябинске в Парковом открылось новое почтовое отделение

Клиенты - 30 тысяч местных жителей
Ольга АНТОНОВА
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Почтовое отделение в Парковом будет обслуживать 30 тысяч человек. Фото: cheladmin.ruПочтовое отделение в Парковом будет обслуживать 30 тысяч человек. Фото: cheladmin.ru
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Градостроительная ошибка недавнего прошлого Челябинска — ударно возводить огромные районы новостроек, «забывая» параллельно строить садики, школы, поликлиники и прочую «социалку».

А вот у жителей Паркового есть хорошая новость — на Краснопольском проспекте, 14 открывается новое почтовое отделение. Здесь можно получить и отправить посылку, оплатить услуги ЖКХ, телефонную связь, интернет.

— В этом году мы откроем еще несколько офисов в новых жилых массивах Челябинска и Сосновского района, — говорит директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.

Отделению присвоен индекс — 454076. Улицы, которые обслуживают здешние почтальоны: ул. Генерала Мартынова, ул. Бейвеля, ул. Маршала Чуйкова, ул. Профессора Благих, ул. Лобырина, ул. Хариса Юсупова, Краснопольский проспект, ул. Красивая, ул. Ясная, ул. Парадная, ул. Добрая и ул. Березовая. Здесь живет более 30 тыс жителей.

Отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Воскресенье — выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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