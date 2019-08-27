В Челябинске в Парковом открылось новое почтовое отделение
Градостроительная ошибка недавнего прошлого Челябинска — ударно возводить огромные районы новостроек, «забывая» параллельно строить садики, школы, поликлиники и прочую «социалку».
А вот у жителей Паркового есть хорошая новость — на Краснопольском проспекте, 14 открывается новое почтовое отделение. Здесь можно получить и отправить посылку, оплатить услуги ЖКХ, телефонную связь, интернет.
— В этом году мы откроем еще несколько офисов в новых жилых массивах Челябинска и Сосновского района, — говорит директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов.
Отделению присвоен индекс — 454076. Улицы, которые обслуживают здешние почтальоны: ул. Генерала Мартынова, ул. Бейвеля, ул. Маршала Чуйкова, ул. Профессора Благих, ул. Лобырина, ул. Хариса Юсупова, Краснопольский проспект, ул. Красивая, ул. Ясная, ул. Парадная, ул. Добрая и ул. Березовая. Здесь живет более 30 тыс жителей.
Отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Воскресенье — выходной.
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ИСТОЧНИК KP.RU