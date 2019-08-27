В Челябинске кандидаты в депутаты скопировали для своих листовок манифест фестиваля «Все просто»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-27T13:22:02+03:00

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Перед выборами в Челябинске разразился скандал. Кандидатов в совет депутатов Курчатовского района заподозрили в плагиате. Их агитационные листовки один в один повторяют манифест фестиваля городской среды «Все просто».

Текст создатели фестиваля написали еще в 2017 году, и уже три года используют его. В нем урбанисты призывают челябинцев заботиться о своем городе, чтобы он стал лучше. Кандидатам, видимо, приглянулся посыл, и они скопировали текст в свои агитационные листовки. Причем, не стали даже заморачиваться с изменением шрифта и верстки.

Как сообщает издание «Курс дела», в ситуацию вмешался глава региона Алексей Текслер. Он посоветовал организаторам фестиваля обратиться в надзорные органы по поводу плагиата.

— Если есть зарегистрированные права, то нужно обращаться в контрольно-надзорные органы для того, чтобы эту ситуацию исправить, если она действительно есть, — заявил врио губернатора.

Кандидаты считают, что текст не крали. А все совпадения случайны.

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ИСТОЧНИК KP.RU