На последнем заседании думы в Челябинске подняли штрафы за нарушение правил земляных работ
Во вторник, 27 августа, прошло последнее заседание Челябинской городской Думы. В сентябре будут выбраны новые депутаты районных советов, а они проголосуют за новый состав.
Основной темой последнего заседания стало благоустройство. В частности, депутаты утвердили новые штрафы для коммунальных компаний за несоблюдение правил земляных работ. Штрафы подняли с 20 тысяч рублей до 50-100 тыс. рублей.
— Теперь в городе создан механизм, согласно которому коммунальные раскопки будут ограничены во времени, — прокомментировал решение своих коллег спикер думы Станислав Мошаров.
Помимо этого, организаторам работ теперь грозят штрафы за нарушение сроков благоустройства на месте раскопок и за неопрятный внешний вид строительных ограждений.
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ИСТОЧНИК KP.RU