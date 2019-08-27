На последнем заседании думы в Челябинске подняли штрафы за нарушение правил земляных работ

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-27T13:26:42+03:00

Коммунальщиков будут штрафовать за задержку благоустройства

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 27 августа, прошло последнее заседание Челябинской городской Думы. В сентябре будут выбраны новые депутаты районных советов, а они проголосуют за новый состав.

Основной темой последнего заседания стало благоустройство. В частности, депутаты утвердили новые штрафы для коммунальных компаний за несоблюдение правил земляных работ. Штрафы подняли с 20 тысяч рублей до 50-100 тыс. рублей.

— Теперь в городе создан механизм, согласно которому коммунальные раскопки будут ограничены во времени, — прокомментировал решение своих коллег спикер думы Станислав Мошаров.

Помимо этого, организаторам работ теперь грозят штрафы за нарушение сроков благоустройства на месте раскопок и за неопрятный внешний вид строительных ограждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU