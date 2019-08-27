Туристы из Челябинска переругались из-за барана-«маугли»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-27T14:58:08+03:00

Одичавшее домашнее животное они встретили в глухом лесу

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Группа челябинских экстремалов путешествовала по Сикияз-Тамакскому пещерному комплексу. Вблизи грота Танцевальный они наткнулись на одичавшего барана.

Тот маленькими шажками пересекал тропинку и не думал убегать от людей.

Туристы схватили смартфоны и начали снимать. Фото: Антонина Снегуренко

Животное остановилось и рассматривало толпу. Казалось, что сейчас он произнесет: «Бараны вы, бараны. Куда вы забрели?»

Кто-то предложил:

— Давайте поймаем его и сделаем шашлык. Видно же, что это потерявшийся домашний баран. А баранов выращивают на мясо.

— Ты с ума сошел, — вступилась туристка за животинку. — Обрати внимание, у бедняги хвост весь в репейнике, ему и так плохо.

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Баран "маугли" позировал и давал себя фотографировать туристам. Фото: Антонина Снегуренко

В дело вмешался проводник. Он заверил, что это «маугли», и в помощи людей не нуждается. И предложил идти дальше...

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ИСТОЧНИК KP.RU