2019-08-27T14:58:08+03:00
Общество

Туристы из Челябинска переругались из-за барана-«маугли»

Одичавшее домашнее животное они встретили в глухом лесу
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Баран "маугли" с интересом рассматривал туристов. Фото: Антонина СнегуренкоБаран "маугли" с интересом рассматривал туристов. Фото: Антонина Снегуренко
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Группа челябинских экстремалов путешествовала по Сикияз-Тамакскому пещерному комплексу. Вблизи грота Танцевальный они наткнулись на одичавшего барана.

Тот маленькими шажками пересекал тропинку и не думал убегать от людей.

Туристы схватили смартфоны и начали снимать. Фото: Антонина Снегуренко

Туристы схватили смартфоны и начали снимать. Фото: Антонина Снегуренко

Животное остановилось и рассматривало толпу. Казалось, что сейчас он произнесет: «Бараны вы, бараны. Куда вы забрели?»

Кто-то предложил:

— Давайте поймаем его и сделаем шашлык. Видно же, что это потерявшийся домашний баран. А баранов выращивают на мясо.

— Ты с ума сошел, — вступилась туристка за животинку. — Обрати внимание, у бедняги хвост весь в репейнике, ему и так плохо.

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Баран "маугли" позировал и давал себя фотографировать туристам. Фото: Антонина Снегуренко

Баран "маугли" позировал и давал себя фотографировать туристам. Фото: Антонина Снегуренко

В дело вмешался проводник. Он заверил, что это «маугли», и в помощи людей не нуждается. И предложил идти дальше...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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