2019-08-27T14:38:12+03:00
Общество

В Челябинске 23 человека претендуют на пост министра промышленности

Соискателей ждет тестирование и собеседование
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В Челябинской области 23 человека грезят карьерой министра промышленности. Фото: pravmin74.ruВ Челябинской области 23 человека грезят карьерой министра промышленности. Фото: pravmin74.ru
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Прием заявок закрыт. На пост руководителя возрождаемого министерства промышленности Челябинской области претендует 23 человека.

По мнению руководителя Челябинской области Алексея Текслера, региону требуется новая промышленная политика.

— Для ее разработки и реализации будет создано региональное Министерство промышленности. В числе основных задач новому ведомству предстоит: проработать возможности для создания новых предприятий в моногородах; обеспечить совместно с предприятиями ОПК, где занято 70 тысяч человек, работу по загрузке их гражданскими заказами; развить кооперационные цепочки на территории области, — подчеркнул глава региона Алексей Текслер в обращении к Законодательному Собранию.

Кроме того, параллельно существующим традиционным отраслям промышленности регион должен развивать IT-индустрию и цифровые технологии.

Конкурс на должность руководителя министерства был объявлен в августе. Критерии — возраст старше 18 лет, высшее образование, требуемые профессиональные навыки.

Сейчас всех заявителей ждет тестирование. Глава Челябинской области ранее подчеркивал, что конкурс будет максимально открытым на всех этапах. По итогам тестирования будет составлен рейтинг кандидатов и индивидуальное собеседование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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