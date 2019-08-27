2019-08-27T15:11:19+03:00
Экономика

ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»

С 2016 года банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания
Поделиться:
В июле ВТБ приступил к выпуску карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты внутри страны и за границейВ июле ВТБ приступил к выпуску карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты внутри страны и за границей
Изменить размер текста:

ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». Основную часть выпуска составляют зарплатные карты. На сегодняшний день наибольший объем приходится на Московскую, Лениниградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

В июле ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

- Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир». Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится, - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Златоусте подростки пытались украсть пути детской железной дороги
Туристы из Челябинска переругались из-за барана-«маугли»
В Челябинске 23 человека претендуют на пост министра промышленности
На последнем заседании думы в Челябинске подняли штрафы за нарушение правил земляных работ
В Челябинске кандидаты в депутаты скопировали для своих листовок манифест фестиваля «Все просто»
В Челябинске в Парковом открылось новое почтовое отделение
Метеорит, Музей пельменя и прогулка на яхтах: журналисты и блогеры отправятся в необычное путешествие по Южному Уралу
ВТБ оказал финансовую поддержку ООО «ПрофМодуль» на 225 млн рублей
Известный челябинский промышленник получил звание почетного гражданина
Вице-губернатору Челябинской области вызывали две бригады скорой помощи
Алексей Текслер рассказал юным журналистом и блогерам о работе в модных соцсетях
Челябинская область попала в тройку самых быстро вымирающих регионов УРФО
В Челябинской области пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и получил ожоги
Челябинцы бесплатно побывают в виртуальном музее «Россия — моя история»
Почему известный врач из Челябинска решил оставить местных бездомных без своей помощи
На улицах Челябинска появится 60 новых камер видеонаблюдения
Жительница Челябинска отдала ведьме 1 млн рублей за магический ритуал
На Южном Урале в массовой аварии с участием маршрутки пострадали 8 человек
В «БКС Брокер» рассказали об инвестиционной стратегии
Южноуральский робот Федор попал на космическую станцию со второй попытки